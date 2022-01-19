СМИ: в Кракове демонстранты окружили кортеж Качиньского

ВАРШАВА, 19 января. /ТАСС/. Группа из нескольких десятков демонстрантов перекрыла в Кракове дорогу на пути следования кортежа лидера правящей партии "Закон и порядок" Ярослава Качиньского, посещавшего могилы своего брата-близнеца Леха Качиньского и его жены Марии, которые погибли в апреле 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском.

Как передает в среду интернет-портал onet.pl, некоторые участники акции легли на проезжую часть. Другие приковали себя к столбу. Демонстранты выкрикивали лозунги, угрожая политику судом и тюремным заключением, а также обвиняя его в причастности к авиакатастрофе.

Чтобы урегулировать ситуацию, потребовалось вмешательство полиции. "В результате проезд был разблокирован", - сообщила представительница полиции Малопольского воеводства Барбара Щерба.

Президентский лайнер Ту-154М потерпел катастрофу под Смоленском 10 апреля 2010 года, погибли все находившиеся на его борту 96 человек, включая президентскую пару - Леха и Марию Качиньских. Катастрофа произошла из-за того, что пилот пытался посадить самолет в крайне неблагоприятных погодных условиях и не справился с управлением. По утверждению ряда оппозиционных политиков, приказ о посадке дал находившийся в Польше Ярослав Качиньский, имевший большое влияние на брата.