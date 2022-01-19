Число мест в ковидных госпиталях Тульской области увеличат до 2 тыс. к февралю

ТУЛА, 19 января. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют до конца января дополнительно открыть в инфекционных госпиталях порядка 300 мест в связи с прогнозируемым ухудшением ситуации с коронавирусом. Развернуто более 1,7 тыс. коек, из которых 40% свободны, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"Сейчас 1 781 койка развернута, пока 40% мест свободно. Мы по поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина подготовили еще порядка 300 коек в медучреждениях Богородицка, Новомосковска и Ленинского района для того, чтобы при нарастающей госпитализации эти койки тоже были задействованы до конца января", - сказал Марков.

Он отметил, что в медучреждениях создали необходимый запас кислорода, лекарственных препаратов. В инфекционных госпиталях работают 738 врачей, более 1,6 тыс. средних и младших медработников. "В медучреждениях уже работают 279 ординаторов и 380 студентов-медиков, 60 волонтеров. Еще около 300 студентов и ординаторов мы готовы привлечь в ближайшее время", - добавил Марков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 19 января, в Тульской области с начала пандемии выявлено 79 179 случаев заражения коронавирусом, в том числе 242 - за последние сутки. Выздоровели 69 861 человек, 4 468 пациентов умерли.