Под Липецком летом планируют открыть завод по выпуску семян сахарной свеклы

ТАСС, 19 января. Новый завод по производству семян сахарной свеклы компании КВС откроют летом 2022 года в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области. Об этом сообщила в среду журналистам представитель управления инвестиций и инноваций региона Вера Дешевых.

"Официальное открытие завода запланировано на лето 2022 года. Инвестиции в проект - €25 млн. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Плановый объем выпускаемой продукции - 650 тыс. посевных единиц семян сахарной свеклы в год", - сообщила она.

По данным Дешевых, произведенные в Липецкой области семена планируют реализовывать в России, Белоруссии, Казахстане и других странах ближнего зарубежья.

Завод компании КВС откроется на Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк", резидентом которой является с ноября 2018 года. Строительство завода завершилось в ноябре 2021 года, а в декабре 2021 года на нем была запущена упаковочная линия.

Компания КВС создана в 1856 году в Германии, в настоящее время входит в пятерку мировых лидеров по производству семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, зерновых и зернобобовых, ведет исследовательские работы и создание новых сортов и гибридов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в ОЭЗ "Липецк" откроются два предприятия с общими инвестициями около 6 млрд рублей, а именно компании "Эгида" с выпуском пенополиуретана для производства матрасов и кресел, а также компания "АСК" с выпуском мясокостной муки и жировых наполнителей для кормов животных.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает около 70 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.