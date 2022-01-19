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Умерла глава петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина

Ее похороны состоятся 22 января на Иликовском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Начальник петербургского гидрометцентра (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"), курировавшая экологическое сотрудничество с Финляндией, Татьяна Загребина умерла в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Похороны состоятся 22 января на Иликовском кладбище.

"18 января 2022 года на 64-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась начальник ФГБУ "Северо-Западное УГМС", кандидат географических наук Татьяна Аркадьевна Загребина", - говорится в сообщении.

Загребина была координатором международных экологических проектов "Гармонизация методов мониторинга, моделирования, оценки биогенной нагрузки, вносимой в Балтийское море наземными источниками и влияние контрмер", "Год Финского залива 2014" и российско-финляндского проекта программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия на 2014-2020 гг.". Она являлась членом рабочей группы по комплексному использованию водных ресурсов совместной российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем.

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