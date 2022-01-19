Власти Крыма заявили, что число госпитализаций из-за "омикрона" не выросло

е обнаружения на полуострове первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Количество госпитализируемых пациентов пока не увеличилось, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Крыму в понедельник, 17 января. В тот же день первый случай подтвердился и в Севастополе. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что штамм "дельта" остается доминирующей версией коронавируса на территории полуострова.

"Мы пока не видим увеличения госпитализаций на сегодняшний день, прирост [заразившихся] идет только на амбулаторный сегмент. Пока у нас официально зарегистрирован только один случай "омикрона", но мы понимаем прекрасно, что количество заболевших, скорее всего, уже больше в Республике Крым. Поэтому готовы к развитию любой ситуации, в том числе большому увеличению [заразившихся] как на амбулаторном этапе, так и на госпитализации", - сказал Лясковский.

Замминистра отметил, что растет общее количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции. "Пока нет лавинообразной ситуации, но мы, как и все другие регионы нашей страны, готовимся к разным сценариям. Мобилизованы все амбулаторные службы и в части, в первую очередь кадрового резерва отрабатываем, в том числе с волонтерскими организациями. У нас есть резерв в виде Крымского федерального университета в части Медицинской академии, наших подведов - медицинские колледжи. Сформирован пофамильный кадровый резерв на случай ухудшения ситуации", - отметил Лясковский.

С начала пандемии в республике выявлено 128 794 положительных теста на COVID-19. Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне выявили 167 случаев. В среду сообщалось о 199 случаях - этот показатель на уровне месячной давности.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. Также в республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма. После выявления в регионе первого случая заражения омикрон-штаммом в Крыму решено ввести еще ряд мер для сдерживания распространения коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.