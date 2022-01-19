Российский экологический оператор согласовал с Вологдой схему обращения отходов

ТАСС, 19 января. Российский экологический оператор (РЭО) и руководство Вологодской области согласовали территориальную схему обращения отходов с проектом федеральной схемы. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" подписала дополнительное соглашение к протоколу согласования федеральной схемы с Вологодской областью с заместителем губернатора Виктором Владимировичем Рябишиным. В рамках подписанного соглашения РЭО совместно с Вологодской областью сформирует план работ по реализации инвестиционных проектов", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Власти области и руководители РЭО обсудили на встрече основные вопросы по вводу в эксплуатацию новых современных объектов в области обращения с отходами и перспективы развития отрасли. Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области и проектом федеральной схемы не предусмотрен ввоз в область отходов из других регионов.

"Вологда в начале этого года приняла обновленную территориальную схему, эта территориальная схема была подготовлена совместно с РЭО после долгих обсуждений, и теперь федеральная схема и территориальная схема полностью синхронизированы. Мы прорабатываем с регионом вопросы, связанные с предоставлением инвестору, который будет создавать объекты в Вологодской области, мер финансовой поддержки", - добавил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.