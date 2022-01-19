Школу в Печоре, где родители записали видеообращение к Путину, капитально отремонтируют

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Власти города Печоры в Республике Коми капитально отремонтируют ранее закрытое здание школы №4 на 1 200 мест и построят новой общеобразовательное учреждение в другой части города. Здание школы №4 будет эксплуатироваться только после получения результатов экспертиз о том, что оно безопасно, сообщила в среду журналистам министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова.

Ранее родители учеников записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пожаловались на обучение во вторую смену, а также на то, что их детей хотят перевести из одного аварийного здания в другое. Они попросили построить две новые школы в городе.

"Родители делали акцент, что хотят перевести детей в здание школы №4. Администрация Печоры еще раз провела экспертизу, подтвердили, что можно эксплуатировать при ряде условий. В здании в два этажа проблем с конструкцией нет, примыкает к нему четырехэтажное здание, где расположены учебные кабинеты. Так вот двухэтажная часть подлежит эксплуатации, и при ряде мероприятий по усилению конструкций может быть частично использована и четырехэтажная часть. На основе этой экспертизы администрация Печоры приняла решение выполнить эти условия и организовать там учебный процесс. В дальнейшем здание будет капитально отремонтировано", - сообщила министр.

Как объяснила глава Минобрнауки, большое здание школы №4 в речной части города не эксплуатируется с 2019 года, весной 2021 года было закрыто здание начальной школы №2. Детей перераспределили, что привело к обучению во вторую смену и увеличению нагрузки на остальные школы. После нескольких обследований было принято решение о капитальном ремонте школы №4, в прошлом году был заключен контракт на разработку проектной-сметной документации на капремонт, однако подрядчик не представил документы в срок. Сейчас документация готовится заново, завершение ожидается в апреле-мае этого года. Предварительная стоимость капремонта - не менее 100 млн рублей, сроки будут зависеть от запланированных работ. Для строительства нового здания в речной части города нет подходящего участка земли, поэтому лучшее решение - это качественный капитальный ремонт большой школы №4, считает министр.

"В январе администрация получила заключение, что помещения в школе №4 можно использовать. Сейчас туда приглашаются специалисты Роспотребнадзора, они дополнительно оценят, насколько дети смогут безопасно находиться. Я разделяю тревоги родителей, что школа вроде закрыта на капремонт, а мы хотим перевести туда детей. На следующей неделе я буду в Печоре, и мы с родителями сходим и посмотрим, что там сделано, как будут размещаться классы <…>. Без точной уверенности, что это абсолютно безопасно для жизни и здоровья детей и сотрудников школы никто туда не заведет детей. Поэтому назначены дополнительные экспертизы", - подчеркнула глава Минобрнауки.

При положительном решении вопроса в школе №4 планируется разместить все начальные классы и ликвидировать их обучение во вторую смену. Уменьшится и количество учащихся во вторую смену среди пятых-девятых классов остальных школ.

Новая школа

Администрация Печоры планирует построить новую школу в железнодорожной части города, найден земельный участок, готовится документация. За основу возьмут проект школы, возведенной в поселке Краснозатонский. Ориентировочная стоимость такого объекта на 600 мест - около 700 млн рублей.

"В апреле 2021 года здание начальной школы №2 пришло в аварийное состояние, дети переведены на двухсменное обучение. В мае 2021 года по просьбе родителей учеников второй школы в целях ликвидации двухсменного обучения администрацией принято решение о возобновлении функционирования четвертой школы <…>. Изыскано около пяти миллионов рублей на ремонтные работы. Здание четвертой школы никогда не признавалось аварийным. На основании экспертизы оно было признано ограниченно работоспособным, при этом возможность внезапного обрушения здания исключена", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Печорского района - руководитель администрации Валерий Серов.

По его словам, сейчас готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. "Выполнены все мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса, проведен косметический ремонт. Здание готовится к обследованию соответствующей компетентной комиссией, надзорных органов. После получения соответствующего заключения здание планируется ввести в эксплуатацию, проблема двухсменного обучения будет решена", - сообщил Серов.