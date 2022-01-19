В Ростовской области в феврале начнут прививать детей от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Добровольная вакцинация детей от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет начнется в Ростовской области в феврале. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев в эфире телеканала "Дон-ТР" в среду.

"Органом, уполномоченным за оборот вакцины, является Минздрав Ростовской области. По моей информации, это февраль", - сказал Ковалев, отвечая на вопрос о том, когда начнется вакцинация несовершеннолетних.

Главный санитарный врач отметил, что в соответствии с нормативной документацией прививку от коронавируса могут сделать дети старше 12 лет. Он подчеркнул, что иммунизация является строго добровольной и проводится только при согласии родителя или законного представителя ребенка. Непривитые дети не могут быть отстранены от учебы.

"Иммунизация детей - процедура чрезвычайно важная, она позволит решить несколько проблем. Если говорить о данных, которые мы сегодня имеем по зарубежным странам и уже отмечаем у себя, то при смене геновариантов постоянно увеличивалась доля заболевших детей", - отметил Ковалев.

Когда циркулировал "уханьский" вариант коронавируса, детей с клиническими проявлениями болезни почти не было, напомнил руководитель управления Роспотребнадзора. Позднее их количество увеличивалось.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 201 250, выздоровели 181 624 человека, умерли 9 914. Коэффициент распространения инфекции - 1,37. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.