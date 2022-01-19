Чешский кабмин отказался от планов по обязательной вакцинации жителей страны от ковида

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Чехии отказалось от реализации планов проведения в республике обязательной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр страны Петр Фиала.

"Правительство приняло решение, что [в Чехии] не будет проводиться обязательная вакцинация [от коронавируса]", - отметил Фиала, добавив, что прививки являются наиболее эффективным средством защиты от ковида.

Власти, таким образом, отменили постановление об обязательной вакцинации пожилых жителей республики и представителей определенных профессий, которое было одобрено предыдущим правительством страны. В этой связи премьер сказал, что среди представителей многих профессий, являющихся важнейшими для нормального функционирования государства, число привитых составляет 90%.

Медики выявили во вторник в Чехии 28 469 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество, зафиксированное за один день за все время пандемии. Стремительный рост связан с ускоряющимся распространением омикрон-штамма. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 950 заразившихся.

Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Чехии (ее население - около 10,7 млн человек). Им инфицированы более 80% больных ковидом. Эксперты прогнозируют, что в конце января в республике будут выявлять ежедневно около 80 тыс. заразившихся. Из-за ковида уже умерли 36 937 жителей Чехии.