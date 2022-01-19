Канцлер ФРГ выступил за продвижение глобальной кампании по вакцинации от коронавируса

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым активизацию глобальной кампании по вакцинации от коронавируса. Такое мнение он высказал в среду, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Без действительно глобальной кампании по иммунизации у нас скоро закончатся буквы греческого алфавита для обозначения новых штаммов вируса", - отметил Шольц. При этом он заверил, что Германия, которая уже является вторым по объему поставщиком для международного механизма COVAX, продолжит вносить свой вклад. "Благодаря нашей поддержке COVAX мы хотим охватить 70% населения мира к середине [2022] года", - подчеркнул глава правительства Германии.

В этой связи он сообщил, что одним из приоритетных направлений председательства Германии в Группе семи (G7), которое перешло к ней с 1 января 2022 года, будет улучшение международной инфраструктуры здравоохранения. Однако для достижения этой цели, по словам Шольца, требуется поддержка партнеров, особенно представителей частного сектора. Финансирование глобальной кампании по вакцинации в полном объеме, как уточнил канцлер ФРГ, также "является поддержкой, в которой нуждается экономика".

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.