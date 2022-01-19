В НАО завершили разработку предпроектной документации железной дороги на Индигу

ТАСС, 19 января. Разработка предпроектной документации по строительству железной дороги на порт Индига завершена, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО). Определено, где будет проходить дорога, ее протяженность, основные параметры трассы.

"По проекту "Строительство железной дороги Индига - Сосногорск": завершена разработка предпроектной документации <…> по строительству железной дороги. Разработана трассировка прохождения дороги, ее протяженность, количество преодолеваемых водных преград, технико-экономические параметры дороги и т.д.", - сказали в пресс-службе.

Губернатор НАО Юрий Бездудный провел рабочую встречу с руководителем корпорации АЕОН Романом Троценко, где стороны обсудили детали проекта по строительству глубоководного порта в Индиге и маршрут железной дороги Сосногорск - Индига. По итогам встречи глава региона и руководитель корпорации договорились закрепить обязательства в рамках соглашения о сотрудничестве.

Подготовка к строительству порта начнется в 2023 году. На начальном этапе грузооборот будет составлять до 8 млн тонн. После завершения строительства через порт будет перегружаться около 80 млн тонн в год.

Проект создания незамерзающего глубоководного морского порта Индига реализуется инфраструктурной корпорацией АЕОН, проект создания железной дороги Индига - Сосногорск - корпорацией АЕОН и группой "Руститан". Оба проекта реализуются в рамках арктического мегапроекта по созданию национального горнопромышленного кластера на базе Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков. По проекту порта в Индиге выполнены комплексные инженерные изыскания, разработана предпроектная документация. Готовятся документы для подачи заявок на резидентство проектов в Арктической зоне РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги в Ненецком автономном округе.

О проектах порта и железной дороги

8 сентября владелец корпорации AEON Роман Троценко сообщил ТАСС, что строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Общая сумма инвестиций в проект может превысить 300 млрд рублей. Будет создан новый морской порт общим объемом операций перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск - Индига (часть проекта "Баренцкомур").

Проект "Баренцкомур", предполагающий строительство железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут, закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ и в стратегии развития Ненецкого автономного округа до 2030 года.