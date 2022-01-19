В Анапе заложили новый парк в честь Крещения Руси

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Зеленую зону в честь Крещения Руси создадут рядом с храмом в честь святого Равноапостольного князя Владимира в Анапе. Весь рекреационной комплекс составит свыше 7 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Анапе заложили новый парк Крещения Руси. Зеленая зона появится рядом с храмом в честь святого Равноапостольного князя Владимира. Памятный знак в ознаменование начала строительства освятил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. В церемонии принял участие мэр Анапы Василий Швец", - говорится в сообщении.

Первую очередь парка планируют открыть в июле, полностью объект завершат в следующем году. В проекте заложен маршрут, который познакомит посетителей с историей Крещения Руси. Акцент сделают на озеленение - деревья и кустарники высадят на площади 5 га. Появятся детские и спортивные площадки, фонтан, купель, открытая сцена для церковного хора.

"Сегодня знаменательное для нашего города событие, мы закладываем новый парк для всех жителей и гостей Анапы, - приводит пресс-служба слова мэра. - По благословению владыки Феогноста мы начинаем большое строительство. Весь рекреационной религиозный комплекс составит свыше 7 га. Новое общественное пространство круглый год будет встречать прихожан, всех наших жителей и гостей".