Фестиваль музыки и спорта пройдет в горах Красной Поляны

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp пройдет на Курорте Красная Поляна в горах Сочи с 10 по 17 апреля. На курорте создадут сноупарк площадью 30 тыс. кв. метров, его оснастят различными фигурами и трамплинами для катания, сообщил ТАСС продюсер фестиваля Кирилл Однолетков.

"С 10 по 17 апреля на Курорте Красная Поляна состоится спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp. Его особенностью станет сноупарк площадью более 30 000 кв. метров, территория будет разделена на семь зон и оборудована большим количеством фигур и трамплинов, а протяженность всех его линий составит порядка 3 км", - сказал собеседник агентства.

Площадки фестиваля будут размещены на нескольких локациях, начиная от Поляны 540, заканчивая зоной Цирк-2 на высоте 2 050 метров. Пройдут групповые занятия в сноупарке, в батутном парке, контесты (состязания, выступления и другие мероприятия) для профессиональных спортсменов и новичков, концерты, мастер-классы, а также альтернативная спортивная программа для тех, кто не катается на лыжах или сноуборде. В сноупарке также запустят детскую тренировочную линию.

Курорт Красная Поляна - один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 видов развлечений. На его территории расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.