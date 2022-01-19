В ООН заявили, что новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации

ООН, 19 января. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. Об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, выступая в среду на первом заседании органа в этом году.

"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года", - сказал он.

Председатель 76-й сессии Генассамблеи отметил, что "своевременное предоставление доступа к вакцинации для всех" представляет собой тот способ, с помощью которого можно избежать появления новых вариантов коронавируса и положить конец пандемии.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 90 стран не достигли к настоящему моменту цели вакцинировать от коронавируса 40% населения. ВОЗ, по его словам, вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения в этих странах проблем, связанных с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями хранения и доверием к прививкам.