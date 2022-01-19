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Около 500 студентов-медиков в КБР готовы помочь врачам при ухудшении эпидситуации

В регионе в день выявляют около 80 новых случаев коронавируса

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют привлечь для помощи врачам около 500 студентов-медиков и ординаторов при ухудшении эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в социальной сети Instagram в среду.

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"492 студента и ординатора будут оказывать содействие врачам в случае увеличения количества заболевших в поликлиниках и "красной" зоне. Уже составили пофамильный список", - рассказал Коков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация в регионе остается стабильной, в день выявляют около 80 новых случаев коронавируса. Всего развернуто 710 коек, из которых заняты 543.  По словам Кокова, снижается количество больных в тяжелом состоянии, в реанимациях остаются 70 человек (девять подключены к аппаратам ИВЛ).

"Учитывая ситуацию, каких-либо ограничительных мер дополнительно вводить не будем, кроме тех, которые у нас есть. Особенно это касается части дистанционной работы людей в возрасте 60-60 плюс", - отметил он.

По информации управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии, на 19 января выявлено пять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". По данным регионального оперштаба, всего в КБР выявлено 43 576 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 81), выздоровели 39 564 человека. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли четыре человека (с начала пандемии - 1 534). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 3 915 человек, у 1 450 коронавирус подтвержден. Прививку от ковида сделали более 277 355 человек, коллективный иммунитет составляет 42%.

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