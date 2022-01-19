В Петербурге участковые службы укомплектовали медработниками на 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге требует усиления медицинских мощностей. На сегодняшний день по городу участковые службы укомплектованы сотрудниками на 80%, что является хорошим показателем, сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

"У нас в среднем по городу, если брать физических лиц, то до 100% где-то не хватает 20% по участковой службе. Но это очень хороший процент - 80% укомплектованность участковой службы, поскольку все предыдущие годы было 69-73% <...>. Естественно, на период подъема [заболеваемости] не планируется отпусков, отлучения на учебу, поэтому мы рассчитываем, что все-таки основной состав участковой службы будет присутствовать, у нас все медицинские работники не только вакцинированы, они еще получили ревакцинацию", - рассказала она.

По ее данным, город готов к повышению заболеваемости COVID-19 в связи с быстрым распространением "омикрона". Будет увеличено количество сотрудников в кол-центрах и службе "122" за счет волонтеров, к работе в амбулаторном звене будут привлекаться студенты и работники медицинских вузов. За два года пандемии в Петербурге выработалась определенная стратегия, и акцент будет сделан на инфекционные бригады, состоящие из врача и медсестры, которые объезжают вызовы, осуществляют забор мазков ПЦР и выдачу лекарственных препаратов. Также усилена работа диагностических служб - это ПЦР и КТ-лаборатории.

По словам Соловьевой, на сегодняшний день участковые службы Петербурга не ощущают кратного увеличения пациентов, все работы проводятся в штатном режиме. "В целом сейчас у нас такого кратного увеличения [пациентов на амбулаторном лечении] нет. <...> Сейчас мы справляемся полностью", - сказала она.

По данным пресс-службы городской администрации, в Петербурге отмечается наибольший рост амбулаторных пациентов, с 1 января их количество выросло почти на 9 тыс. и составило более 29,8 тыс. человек. Также председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец прогнозировал, что основная нагрузка в связи с распространением "омикрона" ляжет на амбулаторное звено.

За последние сутки в городе выявили 4 382 случая заражения - это является новым максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 828 077 человек (1 499 за сутки), умерли 29 188 (62 за сутки).