Песков: соблюдение дистанции на встрече Путина и Раиси связано с антиковидными мерами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси соблюдали существенную дистанцию, как того требуют меры эпидемиологической предосторожности. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, это связано исключительно с эпидемиологическими требованиями и мерами предосторожности", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать необычную схему рассадки за столом в ходе протокольной части переговоров.

Встреча двух президентов прошла в Екатерининском зале Кремля, где, как правило, глава российского государства принимает иностранных гостей. Путин и Раиси расположились за большим овальным столом в центре зала на расстоянии нескольких метров друг от друга. За столом с ними находились только два переводчика.