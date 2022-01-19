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Пандемия COVID-19

Песков: соблюдение дистанции на встрече Путина и Раиси связано с антиковидными мерами

Президенты РФ и Ирана располагались за большим овальным столом в центре Екатерининского зала Кремля на расстоянии нескольких метров друг от друга

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси соблюдали существенную дистанцию, как того требуют меры эпидемиологической предосторожности. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Да, это связано исключительно с эпидемиологическими требованиями и мерами предосторожности", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать необычную схему рассадки за столом в ходе протокольной части переговоров.

Встреча двух президентов прошла в Екатерининском зале Кремля, где, как правило, глава российского государства принимает иностранных гостей. Путин и Раиси расположились за большим овальным столом в центре зала на расстоянии нескольких метров друг от друга. За столом с ними находились только два переводчика.

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Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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