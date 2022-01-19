В Кузбассе с 20 января для заселения в гостиницы потребуется QR-код

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Гостиницы в Кузбассе с 20 января будут заселять туристов по предъявлении QR-кодов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Требование распространяется на все средства размещения, сообщается в среду на официальном сайте агентства по туризму Кемеровской области.

В начале горнолыжного сезона в ноябре 2021 года губернатор Сергей Цивилев объявил о временной отмене QR-контроля туристов при заселении в гостиницы, чтобы поддержать туротрасль, в частности популярный горнолыжный курорт Шерегеш. В новогодние праздники там отдохнули 186 тыс. туристов.

"С 20 января при заселении в гостиницу, санаторий, гостевой дом или любое другое средство размещения нашего региона необходимо предоставить один из документов: сертификат о вакцинации; справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста - он действителен в течение 48 часов; справку о противопоказаниях к вакцинации", - говорится в сообщении.

Документы можно предоставить в бумажном или электронном виде. Иностранцам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 48 часов до заезда в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Требование о QR-контроле распространяется только на совершеннолетних.

Система QR-кодов в Кузбассе начала действовать с 15 ноября. QR-коды также необходимы для допуска в учреждения культуры, общепита, спорта, кинотеатры, торговые центры.