Врач рассказал, при какой температуре пить жаропонижающее при ковиде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жаропонижающие препараты при заболевании ковидом нужно принимать, если температура тела выше 38 градусов. Об этом сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Если выявляется температура не выше 38 градусов, то, может быть, и не имеет смысла принимать жаропонижающие. Если температура выше 38 градусов, то имеет смысл жаропонижающее принимать", - сказал он.

Эксперт напомнил, что самостоятельный прием антибиотиков категорически противопоказан при вирусной инфекции, поскольку подобное лечение без назначения врача может ухудшить состояние пациента. Чтобы облегчить симптомы заболевания, стоит выпивать достаточное количество воды, проветривать помещение и находиться в состоянии покоя, отметил Тяжельников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 334,2 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 899 411 случаев заражения, выздоровели 9 925 855 человек, умерли 323 376. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.