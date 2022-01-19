Более 90 тыс. человек воспользовались автобусными маршрутами Подмосковья в крещенскую ночь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Общественный транспорт Подмосковья перевез свыше 90 тыс. человек в крещенскую ночь. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Московской области.

"В крещенскую ночь автобусными маршрутами, проходящими рядом с храмами и купелями, воспользовались свыше 90 тыс. человек, из них 2,5 тыс. пассажиров проехали в автобусах "Мострансавто". Самыми популярными маршрутами стали: № 361 до храма Рождества Христова во Фрязине - более 600 пассажиров; № 17 до Серафимовской церкви и купели на р. Пехорка в Балашихе - более 300 пассажиров", - говорится в публикации.

Уточняется, что на некоторых маршрутах пассажирам раздавали горячий чай возле купелей и храмов, а в Домодедове и Мытищах перевозчики организовали бесплатные пункты обогрева - теплые автобусы, ими могли воспользоваться все желающие во время ожидания очереди.

"В этом году в транспортном обслуживании к местам массовых купаний верующих было задействовано более 1,3 тыс. автобусов, которые работали по 325 маршрутам. <…> Некоторые перевозчики раздавали горячий чай возле церквей и купелей, а в Домодедове возле церкви Иоанна Кронштадтского и Громовского пруда и у Храма Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Мытищах перевозчики организовали бесплатные мобильные пункты обогрева - теплые автобусы, которыми могли воспользоваться все желающие во время ожидания очереди перед погружением в крещенскую купель", - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что для удобства жителей и гостей Московской области режим работы маршрутов рядом с храмами и купелями был продлен до 3 часов ночи. Во всех автобусах, задействованных в перевозке пассажиров в крещенскую ночь, провели дезинфекцию, а с водительским составом - дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения. В крещенскую ночь в Подмосковье было организовано более 200 купелей.