В ГД заявили, что для защиты от омикрон-штамма лучше использовать респираторы, а не маски

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Людям из группы риска для защиты от штамма "омикрон" надо использовать респираторы, а не обычные тканевые маски. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в прямом эфире в Instagram .

"Омикрон", в чем его отличие, он в пять раз более заразный вирус. Поэтому те тканевые маски, которые мы носили раньше, они сейчас все-таки нежелательны. Более того, многие западные страны склоняются к тому, что уже респираторы нужно надевать KN95 так называемые, либо даже респираторы FFP2", - отметил Хубезов.

По его словам, особенно это требование касается людей из группы риска, в том числе пожилых и людей с хроническими заболеваниями. "По крайней мере в (общественных - прим. ТАСС) местах - в транспорте, в магазине. Вот там лучше либо две маски надеть, либо пользоваться респиратором", - считает Хубезов.

Кроме того, по его словам, необходимо вакцинироваться, так как более редко болеют те, "кто переболел раньше и получил вакцину". "Это самый низкий процент заражения, самые крепкие в иммунном отношении люди. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно, как раз наша вакцина, если мы говорим про "Спутник V", лучше ведущих иностранных вакцин справляется с омикроном", - подчеркнул Хубезов.

"Говорят, что (штаммом "омикрон" - прим. ТАСС) менее тяжело болеют, но тут точно расслабляться не надо. Потому что, с одной стороны, при большом количестве заболевших - а предполагается, что их в разы даже может быть больше, чем перед этим, - все равно количество тяжело болеющих будет… Вообще лучше не ходить сейчас в места общего пребывания, в общественные места, воздержаться от поездок ненужных в транспорте", - отметил Хубезов.