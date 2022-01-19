Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего митрополита Владимира

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова), управлявшего Санкт-Петербургской епархией почти 20 лет. Об этом сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.

Митрополит Владимир возглавлял Санкт-Петербургскую епархию с 1995 по 2014 годы. Он умер в возрасте 92 лет.

"Архиерей прожил жизнь, исполненную многих забот и трудов, которые он совершал ради утверждения в сознании паствы непреходящих духовно-нравственных ценностей Евангелия", - говорится в соболезновании патриарха на имя митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Предстоятель Русской церкви отметил, что митрополит Владимир трудился "на самых разных поприщах церковного служения".

"Ему довелось трудиться в Русской духовной миссии в Иерусалиме, быть представителем Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле, участвовать в работе международных религиозных организаций, возглавлять несколько епархий, находившихся в различных регионах нашего Отечества и за его пределами", - отметил патриарх.

Он также отметил служение митрополита Владимира на кафедре Северной столицы, его активное участие в заседаниях Священного синода Русской православной церкви, "умение выстраивать отношения со структурами светской власти, представителями общественных организаций, деятелями культуры и искусства".