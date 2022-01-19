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Жительница Саудовской Аравии родила пять пар близнецов

Все 10 детей абсолютно здоровы, сообщает газета Saudi Gazette

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Подданная Саудовской Аравии в возрасте 34 лет успешно родила пять пар близнецов. Об этом сообщило в среду в своей электронной версии местное издание Saudi Gazette.

По его информации, роды состоялись 12 января в относящейся к Вооруженным силам (ВС) Саудовской Аравии больнице имени короля Сальмана в городе Табук, который расположен на северо-западе страны.

Как уточняется, женщина несколько недель находилась под пристальным присмотром врачей во главе с руководителем отдела акушерства и гинекологии указанного медучреждения Аттыей аз-Захрани.

Вес каждого из 10 новорожденных малышей составляет от 950 до 1 100 граммов. Все они абсолютно здоровы.

Больница ВС Саудовской Аравии имени короля Сальмана в Табуке является одной из крупнейших в королевстве. Она была создана в 1980 году и, в частности, является самым первым в стране медучреждением, внедрившим технологию эндоскопии (способ исследования внутренних органов человека при помощи эндоскопов - осветительных и оптических приборов).

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