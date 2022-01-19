РАН и РИО поддержали присвоение Владимиру звания города трудовой доблести

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Российское историческое общество (РИО) поддержали научные обоснования для присвоения Владимиру звания "Город трудовой доблести". Об этом перед началом расширенного заседания совета отделения РИО сообщил журналистам председатель правления общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Решение принимает президент РФ, но все необходимые согласования научные на сегодняшний момент получены, в том числе письмо от РАН", - сказал он.

Как пояснила председатель совета регионального отделения организации Елена Петровичева, студенты и преподаватели Владимирского государственного университета приняли участие в большой исследовательской работе по подготовке научного обоснования и сбору свидетельств трудового подвига владимирцев в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году планируется представить их на обозрение общественности, в этом же году ожидается принятие решения о присвоении почетного статуса древнему городу.

"Речь идет о выставке документов, посвященной трудовому подвигу владимирцев в годы Великой Отечественной войны. Есть богатое архивное наследие и Владимирского тракторного завода, и завода "Автоприбор". Мы, конечно, все вместе заинтересованы в том, чтобы сами владимирцы и гости города могли бы, наверное, в каком-то уличном формате познакомиться с этими документами и прикоснуться непосредственно к свидетельствам подвига своих земляков", - добавил Могилевский.

Как сообщалось, летом 2021 года губернатор Владимирской области Владимир Сипягин согласовал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении административному центру региона почетного звания "Город трудовой доблести". В марте 2021 года члены Совета народных депутатов Владимира рассмотрели предложение общественников о присвоении городу почетного звания - инициативу поддержали 77 НКО. В онлайн-голосовании на сайте администрации города Владимира 95% респондентов высказались в поддержку присвоения областному центру почетного звания.

Согласно закону о почетном звании РФ "Город трудовой доблести", звание присваивает президент России своим указом городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся в городе, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Трудовой подвиг владимирцев

По данным сайта администрации Владимира, в годы войны только на одном владимирском заводе "Автоприбор" выпустили 950 тыс. авиационных приборов и 15 млн единиц боеприпасов. На Госзаводе № 521 во Владимире делали взрыватели для мин и реактивные снаряды для "Катюш". При населении меньше 70 тысяч жителей в то время во Владимире развернули 18 прифронтовых госпиталей, принявших почти 250 тысяч раненых.