В Москве ожидаются метель и понижение атмосферного давления 20 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москвичей ожидает метель во второй половине дня в четверг и падение атмосферного давления сразу на 10 мм рт. ст. Снег будет идти с разной интенсивностью ближайшие три дня, поэтому высота сугробов вырастет на 5-6 см к концу недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 м/с, то есть будет небольшая метель. Также заметно понизится атмосферное давление - примерно на 10 миллиметров ртутного столба сразу", - сообщил он.

По словам Вильфанда, погода в четверг будет теплой. Днем прогнозируется 4-2 градуса мороза.

Метеоролог рассказал, что снег будет идти с разной интенсивностью в ближайшие три дня, что приведет к росту сугробов в Московском регионе на 5-6 см к 23 января.

"В сумме за завтрашний день, пятницу и субботу в Москве и Московской области выпадет от 4 до 10 мм осадков. Это значит, что высота сугробов увеличится примерно на 5-6 сантиметров", - сказал Вильфанд.

В настоящее время высота снежного покрова, по данным реперной станции Росгидромета ВДНХ, составляет 37 см. В Подмосковье сугробы значительно выше, поэтому к воскресенью в отдельных районах они будут уже почти полуметровые, отметил метеоролог.