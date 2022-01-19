Ленобласть и Петербург создадут единую систему контроля отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Власти Петербурга и Ленинградской области приняли решение создать единую для двух регионов информационную систему по контролю за твердыми коммунальными отходами (ТКО). Единая система позволит жителям отслеживать транспортировку мусора, рассказал в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совместного заседания правительств регионов.

"Задача - в ближайшие три года перейти полностью к цивилизованной мировой практике качественной переработки твердых коммунальных отходов, не должно быть нелегальных свалок, серого рынка по отходам. Все должно быть цивилизованно, открыто, прозрачно. Каждый житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области через систему ГЛОНАСС, через специальную программу [сможет] увидеть, как и куда увозятся твердые коммунальные отходы, где они перерабатываются, что получается после переработки", - сказал он.

Регионы являются отдельными субъектами страны, поэтому не предполагается разработка совместных нормативных документов. "Разработка единой концепции и единой информационной системы контроля ТКО - хорошая альтернатива, которая позволит нам лучше контролировать ситуацию и достигать наилучших результатов", - отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Система будет представлять собой аппаратно-программный комплекс, включающий видеокамеры и системы контроля веса на местах размещения отходов. Как рассказал на совещании председатель городского комитета по природопользованию Александр Герман, комплекс позволит анализировать ситуацию с ТКО, повысить уровень контроля.

Ленинградская область уже имеет информационную систему для мониторинга машин, перевозящих отходы. Отсутствие подключения к системе грозит перевозчикам штрафом: для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от сорока тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от девятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Совместная работа

Весь объем ТКО, образующийся в Петербурге (более 2 млн тонн в год), свозится на территорию Ленинградской области. В 2021 году власти Петербурга и Ленинградской области вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ создали АО "Невский экологический оператор" для решения общей для двух регионов проблемы обращения с отходами. С 1 января этого года компания стала регоператором Петербурга. Для работы с отходами города на территории Петербурга будет создано две площадки, еще три появятся на территории Ленинградской области, а к 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в области будут закрыты.

Сейчас отходы Петербурга свозятся на четыре площадки в Ленинградской области: "Новый Свет - ЭКО" в Гатчинском районе, "Полигон ТБО" во Всеволожском районе, "РАСЭМ" в Выборгском районе и "Авто-Беркут" в Лужском районе. Система контроля, которая будет создана, позволит свести к минимуму возможность появления незаконных свалок и усилить экологическую безопасность.