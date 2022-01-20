В школах Элисты из-за вспышки гриппа и ОРВИ ввели карантин

ЭЛИСТА, 19 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калмыкии ввело с 20 января в школах и учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования города Элисты карантин в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ среди детей. Соответствующее постановление подписал в среду главный санитарный врач по региону Джангар Санджиев.

"Приостановить или перевести учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального и дополнительного образования всех форм собственности, а также детских спортивных секциях всех форм собственности Элисты на дистанционный или удаленный режим с 20 января до отмены ограничительных мероприятий (карантина)", - говорится в документе.

По итогам второй календарной недели года в Элисте отмечается превышение эпидпорогов по совокупному населению и по всем возрастным группам населения, за исключением детей до двух лет. Зарегистрировано 1 355 случаев ОРВИ, темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 98,5%. Наибольшее превышение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей - в 3,2 раза - зафиксировали среди детей 7-14 лет, темп прироста составил 216,4%.

"Только за два дня, 16 и 17 января, в Элисте уже превышен эпидпорог третьей недели в группе 7-14 лет на 23,4% по совокупному населению. По результатам лабораторного исследования заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа A(H3N2)", - уточняется в документе.

Рекомендовано воздержаться от организации поездок детей за рубеж и в другие регионы России. В стационарных соцучреждениях с 20 января приостановлено посещение опекаемых близкими и родными.