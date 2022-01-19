Сугробы в Подмосковье за сутки выросли на 10 см

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прирост сугробов в Подмосковье за минувшие сутки местами составил 10 см. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"За прошедшие сутки в столичном регионе прирост выпавшего снега местами составил от 6 до 10 см. В приоритетном порядке ведется очистка дорог с высокой интенсивностью движения, маршрутов следования общественного транспорта, потенциально опасных участков дорог и тротуаров", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в работах по уборке дорог в Подмосковье задействовали 2,5 тыс. единиц спецтехники и свыше 3,8 тыс. рабочих. "За сегодняшний день очищено и обработано более 15 тыс. км дорог. Продолжаются работы по уборке тротуаров и вывозу снега. С начала недели вывезли более 42 тыс. куб. м снега с дорог. На высокоинтенсивных дорогах проведено более двух циклов уборки и обработки проезжей части противогололедными материалами. Продолжается очистка подъездов к деревням и к СНТ. Ведется плотное взаимодействие с главами муниципалитетов по отработке проблемных мест", - сказал Гержик, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, за минувший день со дворов и общественных территорий было вывезено более 16,3 тыс. куб. м снега, очищена от снега территория в 17,14 млн кв. м, из них 5,96 млн кв. м составили пешеходные коммуникации. По ее словам, в соответствие с нормативом уборку снега необходимо проводить в течение 12 часов после завершения снегопада, после уборки в течение двух часов проводить обработку противогололедными материалами. Вывоз снега не должен занимать более пяти суток.

"Министерство транспорта Подмосковья призывает всех участников дорожного движения быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила. Водителям - следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части и носить световозвращатели в темное время суток. Главное управление содержания территорий держит на контроле работы по очистке снега во дворах и на общественных пространствах во всех муниципальных образованиях Подмосковья", - добавили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Московский регион вернутся в пятницу. К ночи температура опустится до минус 10 градусов и ожидается небольшой снег. В регионе действует предупреждение по гололедице.