Нарушения выявлены в детском саду на Урале, где сообщили об отравлении "черной перловкой"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения в уборке и дезинфекции пищеблока в детском саду Верхней Пышмы в Свердловской области, откуда поступили сообщения об отравлении детей перловой кашей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"19 января 2022 года специалистами теротдела начато эпидемиологическое расследование в отношении МАДОУ "Детский сад № 2". В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе", - говорится в сообщении.

Экстренных извещений о случаях заболевания воспитанников детсада инфекционными заболеваниями и жалоб от родителей в управление Роспотребнадзора не поступало, добавили там.

Также проверку сообщений СМИ об отравлении детей перловой кашей организовала прокуратура, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства. "Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета", - говорится в сообщении.

Как пояснила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано. Дети, которые, со слов мам, почувствовали себя не очень хорошо, были еще раз обследованы. Карантин, который был наложен в первые же минуты получения сигнала, сейчас снят, инфекция не подтверждена.

"Роспотребнадзор провел свою проверку, каких-либо возбудителей кишечных инфекций не обнаружено. Тем не менее сейчас проверяют, когда и как поступили крупы, откуда они поступили и были ли отклонения в качестве круп. Сейчас дети здоровы, все в садике", - приводят в департаменте информационной политики региона слова Мерзляковой.