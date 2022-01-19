Умерла хранительница главного русского некрополя во Франции Татьяна Шамшева

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Татьяна Шамшева, которая почти полвека была хранительницей главного русского некрополя на территории Франции в Сент-Женевьев-де-Буа, умерла в ночь на среду. Об этом сообщил ТАСС глава Русского дома науки и культуры в Париже Константин Волков.

"Татьяна Николаевна умерла в ночь на среду на 96-м году жизни, - сказал Волков. - Трудно представить себе другого человека, который бы столько же сделал для сохранения богатейшей истории русского зарубежья. Она на протяжении пяти десятилетий была хранительницей Сент-Женевьев-де-Буа - главного русского некрополя за рубежом".

Собеседник агентства подчеркнул, что даже в последние годы Татьяна Шамшева поражала всех, кто ее встречал, глубокими знаниями и убеждениями, которые пронесла через всю жизнь. "С ее уходом завершилась сложная, но очень важная эпоха, когда ей и ее соратникам удалось отстоять и сохранить старейший русский некрополь. Эта эпоха навсегда будет связана с ее именем", - отметил Волков.

От имени Русского дома науки и культуры в Париже он выразил соболезнования племяннику Шамшевой Николаю Лопухину и всем членам французского Комитета по уходу за православными русскими захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа, который она возглавляла.

По его словам, похороны Татьяны Шамшевой состоятся 25 января на Сент-Женевьев-де-Буа.

Собеседник также рассказал, что 27 января Русский дом науки и культуры представит первую интерактивную карту захоронений в Сент-Женевьев-де-Буа. "Мы посвятим нашу церемонию светлой памяти Татьяны Николаевны. Она была душой нашего проекта", - подчеркнул директор дома.

Сент-Женевьев-де-Буа

Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем на французской земле. На его территории находится более пяти тысяч могил. Первые захоронения соотечественников были осуществлены в 20-х года прошлого столетия.

Среди погребенных в некрополе первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин (1870-1953), художник Константин Коровин (1861-1939), легендарный ветеран Иностранного легиона, французский генерал Зиновий Пешков (1884-1966) - приемный сын и крестник Максима Горького.

Здесь же находится кенотаф княгини Веры Оболенской, героини французского Сопротивления, казненной нацистами в августе 1944 года.

В свой первый визит во Францию в качестве президента России осенью 2000 года Владимир Путин возложил цветы на могилу Бунина и к памятному знаку Оболенской. Глава российского государства побывал также на могилах балерины Ольги Преображенской, поэта и драматурга Александра Галича, писателя Виктора Некрасова, артиста балета Рудольфа Нуреева, представителей Донского казачества.