Spiegel: прокуратура Берлина начала расследование в отношении глав МИД и Минэкономики ФРГ

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении руководства германской партии "Союз-90"/"зеленые" - министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека - по делу о незаконных "коронавирусных" выплатах. Об этом в среду сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, члены правления партии "зеленых" незаконно получили в 2020 году "коронавирусные" выплаты в размере €1,5 тыс. каждый. При этом, по словам представителя берлинской прокуратуры Мартина Штелтнера, речь идет о шести представителях партии "зеленых". Среди них - действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также другие члены политического объединения - Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Вместе с тем, как пишет Der Spiegel, поскольку все фигуранты расследования, за исключением Урбача, являются членами Бундестага (парламента ФРГ) и пользуются депутатской неприкосновенностью, председатель Бундестага Бербель Бас должна быть проинформирована до начала расследования. Причем указывается, что расследование в отношении Бербок, Хабека и других членов партии "зеленых" было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые в свою очередь ссылались на сообщения СМИ за прошлый год.

Кроме того, как указывает издание, вопрос выплат Бербок всплыл еще во время избирательной кампании. До того, как ее избрали кандидатом в канцлеры ФРГ, в мае 2021 года Бербок была вынуждена признать, что изначально она не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год, не сообщив об этом спикеру Бундестага. В общей сложности речь шла о €25 220 - трех рождественских бонусах в размере от €6 790 до €9 300 и "коронавирусной" выплате в размере €1 500. Тогда Бербок отметила, что ее "больше всего расстраивало" то, что она сразу же не сообщила о выплатах.

Прокуратура германской столицы и сама партия "зеленых" подтвердили Der Spiegel проведение расследования.