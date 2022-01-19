Власти Ульяновской области запасли более 110 тонн кислорода для пациентов с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 19 января. /ТАСС/. Запас кислорода в Ульяновской области для пациентов с коронавирусом сформирован в объеме свыше 110 тонн. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских.

"Мы, кстати, за этот период спада (заболеваемости - прим. ТАСС) накопили во всех емкостях, которые у нас есть, больше 110 тонн. В принципе, есть готовность", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об уровне обеспеченности региона медицинским кислородом.

Русских рассказал, что в периоды вспышек коронавируса регион сталкивался с катастрофической нехваткой кислорода. "Были такие ночи, когда нам приходилось из одной больницы в другую перекидывать три тонны кислорода, чтобы там люди не задыхались. Сложность, во-первых, найти машину - это же не каждая машина может перевезти, только спецтранспорт. И в условиях, когда был всплеск заболеваемости, те регионы, в которых есть предприятия, которые производят кислород, а в основном это все предприятия, которые исторически [расположены] там еще с советского времени, они, естественно, думали, в первую очередь, о себе и уменьшали поставки в регионы даже по имеющимся соглашениям, в том числе и к нам", - добавил он.

По словам губернатора, приходилось возить кислород за 1,5 тыс. км. "С Байконуром вели переговоры, с Нижнего Тагила возили кислород. Действительно проблема очень большая", - сказал он.

Русских пояснил, что для ее решения власти региона закупили кислородные концентраторы для снабжения кислородом больных, которые находятся не под ИВЛ. "Для тяжелых [пациентов] все-таки необходим жидкий медицинский кислород. У нас два контракта заключены в декабре прошлого года. На них выделены деньги, и будут строиться три такие довольно-таки мощные станции", - отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что и в дальнейшем предстоит решать задачу по обеспечению жидким медицинским кислородом. "На сегодняшний день есть производство (медицинского кислорода - прим. ТАСС) у нашего полка военно-транспортной авиации, который на Восточном аэродроме (Ульяновск - Восточный - прим. ТАСС). <...> И мы с ними договорились, что они его увеличивают, более того, они для нас формируют запасы", - подчеркнул Русских.

О ситуации в регионе

С начала года в Ульяновской области отмечается тенденция к росту случаев коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, ежедневные темпы прироста составляют от 1,14% до 8,7%. За первые две недели января отмечался рост заболеваемости среди пожилых жителей по сравнению с декабрем 2021 года. В декабре на долю этой группы приходилось 37% от всех случаев, за январь - 60% случаев. В связи с этой тенденцией Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области своим постановлением от 15 января ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше. Лица в возрасте 60 лет и старше должны вакцинироваться первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 7 февраля, вторым компонентом - до 7 марта.