Эксперт: изменения в госпрограмме КМНС ускорят процесс получения поддержки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Изменения в госпрограмме поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) в Арктике ускорит процесс получения ими помощи. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева.

Ранее правительство РФ утвердило изменения в программу государственной поддержки КМНС в Арктической зоне РФ. В частности, согласно документу, вводится правовое определение понятия "субъект малого и среднего предпринимательства с участием лиц из числа КМНС", предусмотрена разработка единого порядка формирования и обновления прогноза потребностей в кадрах традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

"Для решения вопроса оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с участием лиц из числа КМНС требуется законодательно закрепить соответствующее понятие. <…> Для коренных малочисленных народов это позволит более оперативно получать поддержку, а с учетом планов по созданию информационного портала для предпринимателей из числа коренных малочисленных народов, процесс станет еще и удобным", - сказала она.

Что касается кадрового обеспечения, то, по словам Караваевой, в России ставится задача обеспечивать защиту хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В данном контексте единый порядок формирования и обновления прогноза потребностей в кадрах традиционной хозяйственной деятельности КМНС позволит более грамотно спланировать образовательный процесс и определить объем средств, который потребуется для оказания образовательных услуг.

Эксперт напомнила, что в 2009 году была утверждена Концепция устойчивого развития КМНС, которая предполагает поддержку форм малого и среднего предпринимательства малочисленных народов Севера. Утвержденная недавно программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации, предусматривает продвижение продукции коренных малочисленных народов через создание соответствующей системы поддержки. Для адресности таких мер планируется ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с участием лиц из числа коренных малочисленных народов.

Ранее правительство РФ выделило регионам Арктической зоны 500 млн рублей на поддержку традиционных хозяйственных промыслов КМНС. На эти средства будут приобретены снегоходы и беспилотники, построены мастерские по обработке оленьих шкур, создана сеть специальных торгово-логистических центров.