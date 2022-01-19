Посольство РФ в Латвии выразило недоумение высказываниями осквернившего советский мемориал

РИГА, 19 января. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду выразило недоумение в связи с высказываниями экс-мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, укравшего пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе.

"Крайнее недоумение вызывают растиражированные латвийскими СМИ выдержки из интервью так называемого нацпатриота [Гундарса] Калве, который открыто и с бравадой рассказывает местным изданиям о том, как в феврале 2021 года разрушил советский мемориал в центре города Екабпилса, сорвав с постамента и похитив артиллерийское орудие [калибра] 76 мм", - говорится в заявлении посольства РФ на странице в Facebook. Дипмиссия подчеркивает, что речь идет не только о нарушении облика памятника, но и об осквернении могилы, где покоятся останки советских военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение Латвии от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крустпилсской операции в августе 1944 года.

"По всему видно, что этот гражданин чувствует полную безнаказанность за совершенное им преступление. Более того, он наглым образом заявляет о том, что намерен и в будущем продолжать "воевать" с советским мемориальным наследием, тем самым воодушевляя своих последователей на аналогичные "подвиги", - подчеркивает посольство, напоминая, что подобные мемориальные объекты находятся под защитой двустороннего соглашения о статусе захоронений на территории двух стран, подписанным 18 декабря 2007 года.

"Будем и дальше активно интересоваться ходом данного процесса, внимательно следить за развитием этой ситуации. Вновь призываем власти Латвийской Республики принять действенные меры по проведению всестороннего расследования и установлению всех лиц, причастных к данному преступлению, а также устранению последствий акта вандализма, приведению памятника в надлежащее состояние", - указало посольство России.

Кража пушки с мемориала в Екабпилсе

Государственная полиция Латвии 11 января сообщила, что завершила расследование кражи пушки с мемориала в Екабпилсе и передала это дело в прокуратуру для уголовного преследования одного подозреваемого. Следствие установило, что в ночь на 24 февраля 2021 года в Екабпилсе с братской могилы павших во Второй мировой войне советских солдат была украдена дивизионная пушка ЗиС-3 без лафета. Она была похищена с использованием фронтального погрузчика, а после была сброшена в реку Даугава. Правоохранители установили предполагаемого виновника - мужчина сознался в содеянном. Прокуратура Латвии со своей стороны 12 января сообщила, что предъявила одному лицу обвинение по делу о краже пушки с мемориала в Екабпилсе.

Еще в начале марта прошлого года полиция заявляла, что в ходе расследования был установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Летом прошлого года полиция сообщила, что все еще продолжает поиски украденной пушки. При этом экс-мэр Крустпилсского края, где расположен Екабпилс, Гундарс Калве ранее косвенно подтвердил, что связан с исчезновением пушки с мемориала.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973-1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом - картой боев за город, - а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.