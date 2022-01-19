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Пандемия COVID-19

В Чехии умерла умышленно заразившаяся коронавирусом певица

Гана Хорка хотела получить справку о перенесенном COVID-19

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от ковида, умышленно заразившись коронавирусом от родственников. Об этом сообщило в среду Чешское радио.

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Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в ней, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших ковидом. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации.

В смерти певицы ее сын обвинил антипрививочников, распространяющих фейки о вакцинах. Именно они, по его мнению, несут ответственность за ее преждевременную гибель.

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ЧехияПандемия COVID-19
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