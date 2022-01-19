В Чехии умерла умышленно заразившаяся коронавирусом певица

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от ковида, умышленно заразившись коронавирусом от родственников. Об этом сообщило в среду Чешское радио .

Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в ней, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших ковидом. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации.

В смерти певицы ее сын обвинил антипрививочников, распространяющих фейки о вакцинах. Именно они, по его мнению, несут ответственность за ее преждевременную гибель.