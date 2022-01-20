Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете на территории России продажи никотинсодержащих жидкостей и электронных сигарет для них (вейпов). Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Законопроект в целях сохранения здоровья граждан нашей страны направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки", - говорится в пояснительной записке, которую опубликовал депутат. Необходимые поправки предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которым "запрещается продажа никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки".

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что вейпинг "пропагандируется многими курильщиками как безопасная альтернатива обычным сигаретам", при этом в 2020 году испарители и системы нагревания табака продали в стране на 47 млрд рублей, а объем нелегального рынка электронных сигарет в российском сегменте интернета составил 6,5 млн рублей. Особую популярность вейпы приобрели среди молодежи, отмечают в ЛДПР.

"В то же время употребление вейпов наносит непоправимый вред не только самому курящему, но и окружающим. Пар, который выбрасывается при вейпинге, содержит в себе вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов, летучих органических соединений, полициклических ароматических углеводородов", - сказано в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что электронные сигареты способны нанести вред легким, что особо опасно для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

В ЛДПР уточняют, что "в настоящее время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, включая Индию, Сингапур, Малайзию, Австралию, Бразилию, Норвегию и другие", при этом в России с 2021 года введены лишь ограничения - электронные сигареты можно продавать только в специализированных магазинах.