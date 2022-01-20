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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет

В ведомстве отметили, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

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"Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, для какой категории граждан "омикрон" представляет наибольшую опасность.

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный ковид во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. "В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", - рассказал эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 305 случаях "омикрона" в РФ. Таким образом за неделю заболеваемость этим штаммом в РФ выросла более чем в пять раз.

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