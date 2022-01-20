Эксперт: "омикрон" может не выявляться экспресс-тестами на пятый день

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экспресс-тесты в целом выявляют коронавирус даже в случае заражения "омикроном". Однако ввиду того, что при "омикроне" заболевание развивается очень быстро, то для более точного результата тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе "омикрон", если правильно берется мазок. Дело в том, что "омикрон" очень быстро проходит в организме, молниеносно вызывает заболевание, поэтому если тест берется когда уже симптомы сходят на нет, то он будет отрицательным. Поэтому тут вопрос не только в тестах, а во времени взятия мазка. Тестироваться нужно в первые четыре дня болезни с момента появления первого симптома", - рассказа он.

При этом эксперт добавил, что сбор данных о том, сколько в России выявлено случаев заражения непосредственно "омикроном", нужны не для населения, а для специалистов. "Для того, чтобы понимать, насколько "омикрон" быстро вытесняет дельта-штамм, сколько у нас заболевших "дельтой" и "омикроном", потому что у них разные прогнозы по течению заболевания и разная контагиозность. Это нужно для прогнозирования эпидситуации и своевременной профилактики", - заключил Тимаков.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако по ее словам "таких случаев уже значительно больше".