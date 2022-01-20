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Байден заявил, что США не собираются возвращаться к локдаунам из-за "омикрона"

США не собираются возвращаться к локдаунам из-за "омикрона" - Байден.

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ближайшее время
В частности, температурный фон в регионах Сибири будет выше нормы на 8-16 градусов в ближайшие дни, отметил научный руководитель Гидрометцентра
Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ближайшее время
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