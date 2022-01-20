Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ближайшее время

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Аномально теплая погода захватит все регионы России в ближайшие дни. Особенно тепло будет в регионах Сибири, где температурный фон ожидается выше нормы на 8-16 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Сибири будет выше нормы на 8-16 градусов в ближайшие дни.

"Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что в Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Она приблизится к нормальным значениям лишь к воскресенью.

По данным Гидрометцентра, в столице в четверг днем прогнозируется 4-2 градуса мороза, в пятницу и субботу - 6-4 градуса мороза, в воскресенье - 9-4 градуса мороза, в понедельник - 11-6 градусов мороза, во вторник - 9-4 градусов мороза.