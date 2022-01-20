В Мексике за сутки впервые выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом

МЕХИКО, 20 января. /ТАСС/. Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 60,55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Такие данные содержатся в обнародованном в среду вечером докладе Минздрава. Речь идет о самом высоком показателе за все время эпидемии в стране.

С конца февраля 2020 года в республике было лабораторно подтверждено в общей сложности 4,49 млн случаев инфицирования, умерли 302 112 заболевших ковидом. Стремительный рост темпов распространения коронавируса с конца прошлого года пока не привел к перегрузке системы здравоохранения. В среднем по регионам в больницах заняты 37% коек, в отделениях реанимации этот показатель составляет 20%.

По данным Минздрава, полный курс вакцинации к настоящему времени прошли 76,06 млн жителей Мексики, еще почти 7 млн человек получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года власти приступили к ревакцинации представителей старшей возрастной группы, а ранее в текущем месяце бустерные прививки стали делать работникам сферы здравоохранения. В латиноамериканской стране проживают около 127 млн человек.