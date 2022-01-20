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Сильные осадки ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни

В Калининградской области 21 и 22 января пойдет сильный снег
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сильный снег и ветер прогнозируются в Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Калининградской областях 21 и 22 января. В Краснодарском крае сильные осадки ожидаются в четверг, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской областях 21 и 22 января прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17 м/с, метель. В Калининградской области в пятницу и субботу тоже будет сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с, - сказал он.

По словам Вильфанда, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя также ожидают Краснодарский край 20 января, а 21 января ветер на Черноморском побережье усилится до 22-27 м/с. "Ветер выше 25 м/с - это опасное явление", - отметил он.

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РоссияКраснодарский крайКалининградская область
Пандемия COVID-19
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