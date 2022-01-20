"Известия": названы самые популярные пароли в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пароли, представляющие собой простые последовательности букв и цифр, стали самыми распространенными в 2021 году в рунете. Верхние строчки рейтинга занимают комбинации qwerty123, qwerty1 и 123456, четвертое место у пароля a11111, пятое - у 123456789, пишет в четверг газета " Известия " со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Наиболее распространенными для учетных записей в доменных зонах .ru и .ру стали пароли qwerty123, qwerty1 и 123456. Следом идут пароли asdasd и 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

Среди кириллических паролей лидируют комбинации "йцукен" и "пароль", на третье место с четвертого за год поднялась последовательность "любовь", на пятое с шестого - "привет". Следом идут пароли "наташа" и "максим", также поднявшиеся с 2020 года на одну позицию в рейтинге, на седьмую строчку с девятой перешла комбинация "марина". Завершают список десяти самых распространенных паролей слова "люблю", "андрей" и "кристина".

Сервис проанализировал 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн попавших в общий доступ в 2021 году. По итогам анализа только 3,5% паролей оказались сложными (содержали буквы, цифры и спецсимволы) и только 16,5% были длиннее десяти знаков.