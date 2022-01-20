Власти Малайзии смягчили ограничения на время празднования Нового года по лунном календарю

СИНГАПУР, 20 января. /ТАСС/. Власти Малайзии смягчили социальные ограничения на время празднования Нового года по лунном календарю на фоне массовой вакцинацией населения. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times со ссылкой на министра национального единства Халиму Мохамед Садик.

По ее словам, "будут разрешены поездки по стране, традиционные семейные застолья", при этом глава ведомства не сообщила об ограничениях на число присутствующих. Однако министр указала, что "новогодние приемы и банкеты будут проводиться только по приглашениям". До пандемии празднования проходили в открытом формате: любой желающий мог посетить подобные мероприятия. Кроме того, власти разрешат традиционные новогодние костюмированные танцы драконов и львов, добавила Халима.

В прошлом году жители Малайзии во время Нового года не могли путешествовать дальше 10 км от места постоянного проживания, а семейные застолья могли посещать не более 15 человек.

Руководитель национальной рабочей группы по эпидемиологическому анализу и стратегиям COVID-19 профессор Аван Булгиба Махмуд признал, что "существует риск новой вспышки коронавируса после новогодних праздников". Вместе с тем, по его словам, "по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась на фоне массовой вакцинации населения". Кроме того, добавил он, "многие лица старше 18 лет уже сделали бустерные прививки".

На сегодняшний день уровень иммунизации населения Малайзии достиг почти 80%, около 40% совершеннолетних получили третью дозу вакцин. Суточный рост числа новых случаев заражения коронавирусом в последнее время сохраняется на уровне 3 тыс., при этом, по заявлению Минздрава, в 99% случаев заболевание, вызываемое вирусом, протекает в легкой форме или полностью бессимптомно.