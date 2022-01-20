Число заражений коронавирусом в Южной Корее достигло 27-дневного максимума

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея за минувшие сутки составило 6 603, впервые за 27 дней превысив отметку в 6 тыс. Об этом сообщило в четверг национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, общее число заражений с начала пандемии составило 712,5 тыс. За сутки от вызванных ковидом осложнений умерли 28 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 6 480, а уровень смертности составляет 0,91%. В больницах в тяжелом и критическом состоянии находятся 488 пациентов.

Власти крайне обеспокоены новой волной заболеваемости в преддверии пятидневных выходных по случаю Нового года по лунному календарю, который в Южной Корее будет отмечаться 1 февраля. Ожидается, что многие граждане в этот период отправятся путешествовать по стране, что может способствовать дальнейшему распространению инфекции, в том числе омикрон-штамма.

Рост заболеваемости совпал по времени с рядом послаблений в карантинных мерах. Так, на этой неделе было отменено требование предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус при посещении крупных магазинов, кинотеатров и учреждений дополнительного образования. В то же время в силе остаются ограничения, касающиеся походов в кафе и рестораны, ночные клубы, спортзалы, караоке, интернет-кафе и общественные бани.

К настоящему времени в Южной Корее полностью вакцинированы 43,6 млн граждан, или 85,1% населения. Около 24 млн человек (47% населения) уже сделали по меньшей мере одну бустерную прививку.