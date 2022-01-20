В Красноярском крае увеличат число камер для обнаружения лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют поставить в 2022 году 44 новых видеокамеры возле населенных пунктов для раннего обнаружения пожаров в лесах, доведя их общее количество до почти 150. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве лесного хозяйства региона.

"В 2022 планируется расширить систему видеонаблюдения - в планах установка 44 новых камер", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в крае на вышках операторов сотовой связи в 29 муниципалитетах установлены 100 камер. Система видеомониторинга помогает оперативно фиксировать возгорания и быстро ликвидировать лесные пожары, пока они не распространились на значительные площади, отметили в министерстве.

Также в 2022 году в край поступит 465 единиц новой техники и оборудования по нацпроекту "Экология" для борьбы с лесными пожарами. Продолжится комплектование парка техники нового межрегионального лесопожарного центра "Север", который был создан для тушения пожаров на отдаленных и труднодоступных территориях. В 2021 году "Север" получил 86 единиц наземной спецтехники, два новых вертолета Ми-8МТВ-1.

В 2021 году пожароопасный сезон в лесах края стартовал 12 апреля и продлился на 19 дней меньше, чем в 2020 году. 77% пожаров были ликвидированы в первые сутки, площадь, пройденная огнем, снизилась в 10,5 раза в сравнении с показателями позапрошлого года.