Столицу Соломоновых Островов закрыли на трехдневный карантин из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Власти Соломоновых Островов закрыли на карантин столицу страны Хониару послу выявления первого за год случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на заместителя комиссара полиции страны Хуаниту Матангу.

Как сообщили в ведомстве, Хониара будет закрыта до утра 22 января на строгий карантин после того, как шесть человек, прибывших в страну из Микронезии, оказались заражены коронавирусом. Все они после прибытия находились в сообществе, что дает властям основание ожидать вспышки COVID-19 в столице. "Полиция обеспечит безопасность и окажет поддержку сотрудникам министерства здравоохранения, поскольку есть информация о том, что в Хониаре произошла передача коронавируса среди населения", - цитирует Матангу радиостанция.

По требованию властей жители столицы и окрестных населенных пунктов до завершения карантина должны оставаться дома, покидая его лишь в крайних обстоятельствах. "Полиция арестует и предъявит обвинения всем, кто нарушит режим изоляции", - указала заместитель комиссара.

До настоящего времени Соломоновы Острова считались государством, свободным от коронавируса. К 20 января в стране были зарегистрированы 32 случая инфицирования, однако 26 из них были выявлены у приехавших из-за границы граждан в условиях карантина.