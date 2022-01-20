В Москве ожидаются облачная погода, снег, гололедица и до четырех градусов мороза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет два-четыре градуса мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус шести градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус два - минус семь градусов, местами метель, гололед. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус девять градусов.