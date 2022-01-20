В ФРГ за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом за все время пандемии

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 133 536, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

От Вьетнама до Канады. Заболеваемость ковидом резко растет по всему миру

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 января, когда за сутки выявили 112 323 случая заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 320 386 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 234 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 116 315.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного значения - 638,8. В среду он составлял 584,4, а на прошлой неделе - 427,7.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти страны всеми силами стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.