Якутские детсады работают в режиме повышенной готовности в условиях пандемии

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Детские сады в Якутске работают в режиме повышенной готовности. Воспитатели проходят экспресс-тестирование, в группах дважды в день измеряют температуру. Об этом сообщила в четверг на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"В режиме повышенной готовности работают детские сады. На настоящий момент все воспитатели детских садов проходят соответствующее экспресс-тестирование перед заходом в группу. <...> В группах осуществляется двухразовая термометрия", - сказала Балабкина.

Кроме этого, она отметила необходимость перехода на удаленный режим работы половины коллектива в организациях. "Если ранее основной целью подобного рода удаленной работы была защита тех, кто по ряду причин не может вакцинироваться или имеет медицинский отвод, то сейчас необходимо четко понимать, что у этих 50% должны быть люди, которые в последующем, если заболеют те, кто работает в основном составе, должны заменить и встать на их место в качестве резервного состава", - добавила она.

В Якутии наблюдается рост заражения коронавирусом. Так, 19 января было выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20 января выявлен 761 новый случай заболевания. В регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили 77% взрослого населения (551 699 человек). Ревакцинацию прошли свыше 110,1 тыс. человек.